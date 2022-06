Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Schnittwunde nach Zusammenstoß - Auto kollidiert mit Fahrradfahrer

Duisburg (ots)

An der Autobahnauffahrt zur A42 (Friedrich-Ebert-Straße/Hoffsche Straße) ist am Dienstagabend (31. Mai, 21:40 Uhr) ein Fahrradfahrer (31) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann (39) im Mercedes berichtete der Polizei, dass er nach rechts auf die Autobahn in Richtung Dortmund abbiegen wollte, als er plötzlich den 31-Jährigen, der von links kam, erfasste. Durch den Zusammenprall verbog sich die Motorhaube, sodass ein scharfes Stück herausragte und den Oberschenkel des Radfahrers aufschnitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

