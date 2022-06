Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Raubüberfall im Goerdeler Park - Tatverdächtiger festgenommen

Duisburg (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend (30. Mai, 20:15 Uhr) im Goerdeler Park (Mülheimer Straße/Neudorfer Straße) attackiert und erpresst worden. Der junge Mann berichtete der Polizei, dass fünf Jugendliche auf ihn eingeschlagen haben sollen. Während drei von ihnen flüchteten, sollen die anderen beiden den 22-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Sie liefen mit einem Handy und einem Portemonnaie als Beute in Richtung Hauptbahnhof davon. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus Viersen festnehmen. Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

