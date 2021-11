Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel und Werkzeuge aus Aggraggenossenschaft entwendet

Bad Salzungen/ Barchfeld (ots)

In der Nacht vom 27. zum 28.11.2021 brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Aggrargenossenschaft in Barchfeld, Straße der Zukunft ein. Aus einer Stallanlage entwendeten sie eine Kettensäge, eine Motorsense und einen Kompressor, sowie Diesel im Wert von zirka 450 Euro. Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Werkzeuge nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 03695 / 5510 entgegen.

