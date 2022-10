Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Übers Wochenende wurde auf der Lerchenstraße ein Ford Transit angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Wer zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag etwas beobachtet hat und Hinweise zu der Unfallflucht gegeben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Freiheitsstraße wurde am Montagnachmittag ein grauer 3er BMW beschädigt. Der vordere linke Stoßfänger ist kaputt. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern.

Haltern am See:

Auf der Recklinghäuser Straße - in der Nähe von McDonalds - hat es am Montagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Die Beschädigungen an dem grauen Opel Astra müssen innerhalb von nur fünf Minuten passiert sein, zwischen 17 Uhr und 17.05 Uhr. Der Schaden an der Fahrerseite wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell