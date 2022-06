POL-HAM: Kontrollen des Fernreiseverkehrs

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße wurden am Freitag, 24. Juni, gegen 15.05 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Werler Straße in Höhe Kumper Landstraße in südlicher Richtung. Er stieß dabei gegen einen verkehrsbedingt stehenden Volvo, der auf einen vor ihm stehenden Fiat geschoben wurde. Der 35-Jährige sowie die 43-jährige Volvo-Fahrerin und ...

