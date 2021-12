Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Daun (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag, 30.12.2021, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 13:00 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen schwarzen Opel Astra mit Cochemer Kennzeichen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Tat ereignete sich in Gerolstein, auf dem Mitarbeiterparkplatz vor der HIT-Markt Filiale.

Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht vorhanden und werden erbeten an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell