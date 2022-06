POL-HAM: POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Fund einer weiblichen Leiche in Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Bei Kontrollen der Polizei Hamm in der Innenstadt am Donnerstag, 23. Juni, wurden über 120 Personen sowie diverse Fahrzeuge kontrolliert. Sechs Strafanzeigen wegen des Handels mit und Besitz von Betäubungsmitteln, sichergestellte Drogen, Bargeld und Smartphones waren das Ergebnis der Kontrolle am Bahnhofsvorplatz. Für die Überprüfung eines Spielautomaten wurde auch das Ordnungsamt in die Maßnahme ...

