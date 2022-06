Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: ein Schwerverletzter und 3300 Euro Sachschaden

Hamm Mitte (ots)

Am Mittwoch, 22. Juni, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Fahrrad die Königstraße in westliche Richtung und beabsichtigte die Sternstraße zu überqueren. Eine 18-jährige VW UP-Fahrerin befuhr ihrerseits mit ihrem PKW die Sternstraße in nördliche Richtung. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, als der Fahrradfahrer die Fahrspur der 18-Jährigen querte. Der Radfahrer überschlug sich und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen verbrachte den 36-Jährigen in eine Klinik, die er nach einer ambulanten Behandlung auf eigenen Wunsch wieder verließ. Vor Ort hatte er gegenüber den Polizeibeamten geäußert, dass er Betäubungsmittel konsumiert habe. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch einen diensthabenden Arzt in der Klinik entnommen. Es entstand ein Sachschaden von 3300 Euro.(kap)

