FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Donnerstag, 02.06.2022 um 23:27 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Wie bei dem vorherigen Einsatz am Montag war es wieder zu einer minimalen Verrauchung unter der Decke gekommen, welche auf einen defekten Lüfter zurückzuführen war. Die Produktionshalle wurde auf natürlichem Wege belüftet und die Einsatzstelle an einen Betriebsverantwortlichen übergeben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten gegen Mitternacht in ihre Betten zurückkehren.

