FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Montagmorgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden um 09:20 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund eines defekten Lüfters in einer Produktionshalle ausgelöst hatte. Die minimale Verrauchung der Halle konnte auf natürlichem Wege entfernt werden und die Einsatzstelle nach einer halben Stunde an einen Firmenverantwortlichen übergeben werden.

Auf der Rückfahrt wurde der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) dann zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Gartenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, waren allerdings keine Maßnahmen mehr erforderlich, da die Person doch noch selbstständig die Türe öffnen konnte. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurden diese noch beim Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Einsatzende war hier nach 25 Minuten.

