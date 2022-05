Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Weitere zwei Einsätze am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Montag, 30.05.2022 um 15:51 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Osterfeldstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines städtischen Rettungswagens Unterstützung beim Transport der Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit fünf ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr durchgeführt und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Alt-Wetter wurden um 17:52 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Hartmannstraße alarmiert. Hier konnte allerdings durch die ersten Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Hier wurde durch einen Bewohner ein Druckknopfmelder eingeschlagen, obwohl kein Schadenereignis vorlag. Der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten abgebrochen und die Einsatzstelle an den Brandschutzbeauftragten übergeben.

