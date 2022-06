POL-HAM: Räuberischer Diebstahl auf der Wilhelmstraße - Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Am Mittwoch, 22.Juni, gegen 18:20 Uhr befuhr eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin die Soester Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Bushaltestelle Friedhof Mark verlor sie das Gleichgewicht, touchierte mit dem Fahrradlenker eine rechts neben dem Radweg befindliche Straßenlaterne und stürzte dann linksseitig in ein Taxi, welches am Fahrbahnrand parkte. Die Pedelec-Fahrerin verletzte sich leicht ...

