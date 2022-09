Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzreicher Freitag für die Feuerwehr Kiel

Kiel (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst in Kiel mussten am heutigen Freitag - neben dem normalen Einsatzaufkommen - mehrere nicht alltägliche Einsatzlagen bewältigen. Gegen 8:40 erreichten die Integrierte Leitstelle mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall auf der B76 / Fahrtrichtung Innenstadt. Ein Kleinbus mit einem Fahrer und sechs mobilitätseingeschränkten Personen war von der Fahrbahn abgekommen und in der Leitplanke zum Stehen gekommen. Betriebsstoffe traten aus. Alle Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, sieben Personen in ein Krankenhaus verbracht - darunter sechs leichter und eine schwerer verletzte Person. Vor Ort waren unter anderem der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt der Stadt Kiel. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für mehr als 30 min voll gesperrt werden. Gegen 17:20 kollidierte ein Linienbus im Königsweg mit einem Radfahrer. Insgesamt mussten vor Ort drei Patient*innen versorgt und mehrere Beteiligte betreut werden. Eine schwangere Frau sowie der Radfahrer wurden ins Krankenhaus transportiert. Drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren neben dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort. Mehrere Anrufer meldeten gegen 16:00 Uhr eine Rauchentwicklung in Kiel-Wellsee. In einem Asphaltmischwerk war auf einer größeren Fläche Braunkohlestaub frei geworden. Dieser Staub ist selbstentzündlich, brennbar und unter bestimmten Bedingungen explosiv. Ein kräfteintensiver Einsatz begann. Der Staub wurde von mehreren Seiten eingeschäumt und die Gefahrensituation gesichert. Zurzeit sind noch ca. 80 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. In Kiel kam es in den letzten 24 Stunden insgesamt zu 233 Einsätzen (Notfalleinsätze Rettungsdienst, Brandschutz und Technische Hilfe, Krankentransporte).

