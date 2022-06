Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach/Besigheim/Ditzingen: WhatsApp-Betrüger erneut mehrfach erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

In gleich drei Fällen ergaunerten unbekannte Täter zwischen Montag und Mittwoch Geldbeträge zwischen 1.040 Euro und 2.145 Euro mit der bekannten Betrugsmasche "Enkeltrick 2.0". Drei Seniorinnen im Alter von 57 bis 67 Jahren erhielten jeweils Nachrichten über den Messenger-Dienst "WhatsApp". Die unbekannten Täter gaben sich als Tochter oder Sohn aus und teilten mit, dass sie ihr Handy verloren und deshalb eine neue Rufnummer. Im weiteren Verlauf wurde von den Opfern finanzielle Unterstützung angefordert. In allen drei Fällen überwiesen die Seniorinnen Geld an die Ihnen per Nachricht zugesandten Bankverbindungen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser bekannten Betrugsmasche und rät: Wer von einer (vermeintlich) bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert wird, sollte die neue Nummer nicht automatisch abspeichern, sondern erstmal unter der alten Nummer versuchen die Person zu erreichen. Bei Geldforderungen jeder Art, egal ob per Post, E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp ist besondere Vorsicht geboten. Leisten Sie keine Zahlungen und informieren sie die Polizei. Falls sie schon Opfer eines Betruges geworden sind, informieren Sie Ihre Bank, um Zahlungen eventuell zu stoppen oder rückgängig zu machen.

