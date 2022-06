Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Tödlich verletzt

Durmersheim (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, unter Beteiligung eines Peugeot-Roller und einem Krad, der sich am Freitagabend gegen 19:20 Uhr auf einem Radweg von Durmersheim in Richtung Rheinstetten ereignet hat, kam ein 16-Jähriger Mitfahrer zu Tode. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhren die beiden Zweiradlenker nebeneinander, wobei es dann zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen sein soll. Die jungen Männer kamen mit ihren Fahrzeugen zu Fall, wobei der 16-Jährige Sozius der KTM tödlich verletzt wurde. Der 17-Jährige Lenker des Krades musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 18-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben mehreren Rettungswagenbesatzungen und zwei Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber zur Hilfeleistung im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

