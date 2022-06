Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Beschädigtes Fahrzeug aufgefunden, Hinweise erbeten

Rastatt, Niederbühl (ots)

Nachdem Beamte des Polizeireviers Rastatt in der Nacht auf Freitag ein beschädigtes Fahrzeug mit offensichtlichen Unfallspuren in der Murgtalstraße auffinden konnten, sind sie nun auf der Suche nach Hinweisen aus der Bevölkerung und möglichen Geschädigten. Die Ordnungshüter entdeckten den Citroen mit französischer Zulassung gegen 3:20 Uhr mit etlichen Beschädigungen rund um das gesamte Fahrzeug. Erste Ermittlungen und Untersuchungen am Citroen lassen darauf schließen, dass dieser zuvor möglicherweise gestohlen und in der Nacht unberechtigt in Gebrauch genommen wurde. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Polizei.

