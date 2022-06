Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Brennende Thuja-Hecke

Gernsbach, Staufenberg (ots)

Ein Mann wollte am Freitagmorgen in der Marktstraße mit einem Gasbrenner den Hof seines Anwesens vom Unkraut befreien. Unglücklicherweise geriet dabei gegen 9:30 Uhr die Thuja-Hecke seines Nachbarn in Brand. Obwohl der Senior für den Notfall eine Gießkanne Wasser sowie einen Feuerlöscher bereitgestellt hatte, konnte er das Feuer nicht eigenständig löschen, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam, die dem Brand endgültig ein Ende setzte.

