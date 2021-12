Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Zeiskam - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim in dem Zeitraum von 10:10 Uhr bis 11:25 Uhr Am Unkenfunk in Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei waren insgesamt neun Verkehrsteilnehmer zu schnell und wurden verwarnt. In dem Zeitraum von 11:50 Uhr bis 12:25 Uhr richtete die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in der Bahnhofstraße in Zeiskam ein. Bei dieser Kontrolle wurden drei Fahrer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren.

