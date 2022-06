Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall mit leichtverletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzen Kind kam es am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr in der Uhlandstraße in Marbach am Neckar. Ein 71-jähriger BMW-Lenker befuhr die Uhlandstraße und querte im weiteren Verlauf den Kreuzungsbereich zur Schulstraße. Zeitgleich befuhr ein zehnjähriger Junge mit seinem Tretroller die abschüssige Schulstraße in Richtung Uhlandstraße. Nachdem er eine Gruppe Fußgänger überholt hatte, fuhr er mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehweg der Schulstraße auf die Fahrbahn der Uhlandstraße. Obwohl das Kind noch versuchte zu bremsen, kollidierte es mit dem BMW des 71-Jährigen. Der Junge fiel mit seinem Tretroller zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

