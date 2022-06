Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: BMW-Lenker nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 21.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen die Fahrweise eines BMW beobachtet haben, der kurz darauf in eine Unfallflucht verwickelt war. Der Unbekannte im BMW befuhr zunächst die Bundesstraße 464 von Sindelfingen kommend und sei dort bereits einem vorausfahrenden 18 Jahre alten VW-Lenker dicht aufgefahren. Im Bereich der einspurigen Anschlussstelle überholte der BMW den VW schließlich. Hierbei streifte der Unbekannte das Heck des VW, was dazu führte, dass der 18-Jährige mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt auf der BAB 81 in Richtung Singen fort. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Bei dem schwarzen BMW soll es sich um einen PKW mit Stufenheck älteren Baujahrs gehandelt haben, an dem gelb unterlegte, vermutlich ausländische Kennzeichen angebracht waren. Besetzt dürfte das Fahrzeug mit einem Mann gewesen sein.

