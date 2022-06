Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer erlitt am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Schickardstraße bei Böblingen etwa auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Hulb leichte Verletzungen. Der Senior wollte von einem Feldweg kommend in die Schickardstraße einbiegen und übersah hierbei vermutlich einen heranfahrenden 40 Jahre alten VW-Lenker. Dieser versuchte noch dem Fahrradfahrer auszuweichen, er konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht gänzlich vermeiden. In der Folge stürzte der 71-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, auf die Fahrbahn. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

