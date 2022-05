Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heizöl in der Kanalisation

Mühlhofen und Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Nachmittag des 27.04.2022 stellten Mitarbeiter der Kläranlage Billigheim- Ingenheim Heizöl im Bereich der Kläranlage fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften ca. 4.000 bis 5.000 Liter Heizöl in die Kanalisation geflossen sein. Durch rechtzeitiges Handeln der Mitarbeiter der Kläranlage gelang es, eine Ausbreitung innerhalb der Kläranlage zu verhindern. Das Heizöl wurde durch eine Fachfirma entfernt und fachgerecht entsorgt. Im Einsatz waren weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Landau-Land, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Landau-Land, der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sowie der Polizei Landau. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Heizöl im Bereich Mühlhofen in die Kanalisation gelangte. Auf welche Weise und wo genau das Heizöl eingeleitet wurde, ist bislang unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine Gefährdung des Trinkwassers bzw. der Fließgewässer war nicht gegeben.

Hinweise, die Aufschluss darüber geben können, wie und durch wen diese Menge Heizöl am Mittwoch, 27.04.22, in die Kanalisation gelangte, nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen. Weiterhin nimmt auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße Hinweise entgegen unter 06341 940-218 oder -212 und per Mail: Markus.Hampel@suedliche-weinstrasse.de, sowie Sabine.Huber@suedliche-weinstrasse.de.

