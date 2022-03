LPI-J: Alleine gepoltert

Apolda (ots) - Am 30.03.2022, gegen 10:15 Uhr befuhr eine 40jährige Pkw-Fahrerin die Unruhstraße, Apolda und wollte nach rechts in die Stobraer Straße stadteinwärts abbiegen. Dabei übersah diese den auf der Stobraer Straße stadtauswärts fahrenden 53jährigen Fahrzeugführer und fuhr diesem in die Fahrerseite. Zum Glück blieben beide Pkw-Fahrer unverletzt. Es entstand am Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro und am Pkw des ...

mehr