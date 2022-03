Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abbiegevorgang falsch eingeschätzt

Apolda (ots)

Ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am 30.03.2022, gegen 07:50 Uhr die Ludwig-Edinger-Straße in Apolda. Beim Rechtsabbiegen auf das dortigen Firmengelände schwenkte der Auflieger nach links aus und touchierte dabei die am Straßenrand abgestellte Sattelzugmaschine eines 62jährigen Lkw-Fahrers. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden am Lkw des Unfallverursachers in Höhe von ca. 200 Euro und am Fahrzeug des Geschädigten in Höhe von ca. 2.000 Euro.

