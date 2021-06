Polizei Köln

POL-K: 210614-4-K Verkehrsunfälle mit E-Scootern: Alarmierende Wochenendbilanz

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (11.- 13. Juni) haben sich in Köln bei den polizeilich registrieren Verkehrsunfällen acht E-Scooter-Fahrende zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Fünf von ihnen verunfallten ohne Fremdeinwirkung, ein 23-Jähriger unter Alkoholeinfluss. Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und ordneten eine Blutprobe an. Die Polizei Köln hat in allen Fällen Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrsunfälle mit E-Scootern nach ersten Ermittlungen:

Freitag, 11. Juni, 15 Uhr, Neustadt-Süd:

Gegen 15 Uhr erfasste der Fahrer eines Ford (26) einen über den Fußgängerüberweg der Pfälzer Straße fahrenden E-Scooter-Fahrer (14). Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus.

Freitag, 11. Juni, 17.30 Uhr, Neustadt-Süd:

Laut Zeugenaussagen soll am frühen Freitagabend die Fahrerin eines Leihscooters (20) an der Zülpicher Straße/Roonstraße bei Rot in die Kreuzung gefahren sein. Dort kollidiert sie mit einem anfahrenden Hyundai (Fahrer 27). Die 20-Jährige lehnte die Behandlung ihrer Schürfwunden durch den Rettungsdienst ab.

Freitag, 11. Juni, 18 Uhr, Altstadt-Nord:

Nach einer Unfallflucht fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche soll in der Fußgängerzone Hohe Straße/Salmonsgasse einen Fußgänger (57) angefahren haben und in Richtung Wallrafplatz weitergefahren sein. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen Schwarzen mit kurzen dunklen Locken handeln. Nach Aussage des leicht verletzten 57-Jährigen habe er ein weißes T-Shirt und eine helle Hose getragen.

Freitag, 11. Juni, 19.30 Uhr, Mülheim:

Gegen 19.30 Uhr stürzte eine in Richtung Riehl fahrende Nutzerin eines E-Scooters (15) auf dem Radweg der Mülheimer Brücke. Grund für den Sturz soll eine Bodenunebenheit gewesen sein. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik.

Samstag, 12. Juni, 22.30 Uhr, Neuehrenfeld:

Ein mit zwei Jugendlichen (w13, w16) besetzter E-Scooter geriet nach ersten Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung auf der Hauffstraße im Stadtteil Neuehrenfeld ins Schlingern. Die beiden Kölnerinnen stürzten und beschädigte dabei einen geparkten BMW X2. Die 16-jährige Fahrerin erlitt leichte Bauchverletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Samstag, 12. Juni, 22.30 Uhr, Mülheim:

Gegen 22.30 Uhr kollidierte eine 18 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin auf dem Gehweg der Mülheimer Freiheit mit einem Absperrpfosten, stürzte und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten sie mit Arm- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus.

Sonntag, 13. Juni, 1 Uhr, Neustadt-Süd:

Gegen 1 Uhr stürzte ein 20-Jähriger Frechener beim Überfahren der Stadtbahngleise an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Moltkestraße und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einer Klinik behandelt werden mussten.

Sonntag, 13. Juni, 5.30 Uhr, Neustadt-Süd:

Ohne Fremdeinwirkung stürzte um halb 6 Uhr morgens ein niederländischer Tourist (23) auf der Roonstraße und erlitt dabei Kopfplatzwunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Auf Anordnung der Beamten entnahm ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten erhoben eine Sicherheitsleitung und stellten den Führerschein des 23-Jährigen sicher.

Mit zurückgehenden Einschränkungen durch Corona nimmt auch der Verkehr auf Kölner Straßen wieder zu und fordert alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei wird in den kommenden Monaten auch wieder vermehrt ein Auge auf die E-Scooter-Nutzer haben. Insbesondere Fahrten zu zweit, Fahrten unter Alkoholeinfluss sowie die Nutzung nicht zulässiger Verkehrsflächen - vielfach unter Missachtung der vorgeschriebenen Fahrtrichtung - sind nicht hinnehmbar und werden geahndet. (mw/de)

