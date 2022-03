LPI-J: Unter Alkohol im Auto

Weimar (ots) - Unbekannte malten in der Nacht zu Mittwoch vor einem Einfamilienhaus in der Südstadt ein Hakenkreuz vor den Bereich des Eingangs. Da lediglich Malkreide benutzt wurde, konnte die Schmiererei zum Glück schnell und rückstandslos entfernt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

