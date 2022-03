LPI-J: Zeugenaufruf nach Pkw-Diebstahl

Jena (ots) - Dienstagvormittag informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Seelenbinder-Straße, dass sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu seiner Wohnung verschafften. Im Zeitraum vom 01. März bis zum gestrigen Dienstag begaben sich der oder die Unbekannten in das Schlafzimmer. Aus diesem wurde in der weitern Folge Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Das Stehlgut wird auf ca. 30.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. ...

