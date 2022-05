Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizeieinsatz bei der Kreisverwaltung

Landau (ots)

Wegen eines uneinsichtigen Bürgers rückten Polizeibeamte der PI Landau am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zur Kreisverwaltung aus. Ein 57 - Jähriger hatte das Dienstgebäude ohne Maske betreten, obwohl das Tragen von einem Mund - Nasen - Schutz in den Räumlichkeiten vorgeschrieben ist. Da der Mann das Gebäude trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte, wurden die Polizisten hinzugerufen. Auch das Zureden der Polizeibeamten hatte keinen Erfolg. Der Mann verweigerte das Aufsetzen einer Maske weiterhin und musste der Örtlichkeit verwiesen werden. Da er dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er letztlich von den Polizeibeamten aus dem Gebäude getragen. Der 57 - Jährige klagte im Anschluss über gesundheitliche Probleme, so dass noch ein Rettungswagen im Einsatz war. Eine medizinische Behandlung war letztlich nicht erforderlich. Nachdem ihm die Verbringung in eine Gewahrsamszelle angedroht wurde, verließ er widerwillig mit seiner Begleiterin die Örtlichkeit. Während des Vorfalls schrie der 57 - Jährige lautstark umher und beleidigte auch die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

