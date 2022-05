Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Schwerer Fahrradunfall wegen Alkohol intus

Gommersheim

Gestern am frühen Abend (05.05., 18.00h) verunfallte auf einem Feldweg ein 69 jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum NW auf gerade Strecke ohne Fremdeinwirkung, nachdem er mehrere Weinschorlen konsumiert hatte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Oggersheim geflogen werden musste. Ein Fahrradhelm trug der Radler nicht.

