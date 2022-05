Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Mit 3,6 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zu viel Alkohol hatte ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwochabend intus. Ein Zeuge verständigte gegen 19.00 Uhr die Polizei, weil ein Autofahrer auf der B 38 zwischen Niederohrbach und Billigheim-Ingenheim auffällig in Schlangenlinien fuhr. Noch vor Eintreffen der Polizei kam der Fahrer kurz vor dem Orteingang von Ingenheim von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Fahrbahnteiler. Die Polizeibeamten stellten an der Unfallörtlichkeit zunächst das beschädigte Auto fest, der Fahrer konnte dann in der Nähe kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von 3,6 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht zu, sein Führerschein wurde sichergestellt.

