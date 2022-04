POL-MFR: (475) Einbrecher geflüchtet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Montagabend (11.04.2022) griffen mehrere Personen in der Südstadt gemeinschaftlich zwei Männer an und verletzten einen davon erheblich. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Geschädigten (38, 50) waren gemeinsam unterwegs, als sie gegen 20:10 Uhr an der Kreuzung Galvanistraße / Voltastraße von ...

