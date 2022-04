Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (472) Exhibitionist im Wiesengrund aufgetreten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.04.2022) zeigte sich im Nürnberger Wiesengrund ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte ging gegen 15:10 Uhr im Bereich des Fuchslochstegs spazieren und lief einen Trampelpfad an der Pegnitz entlang.

Als sie an einem Gebüsch vorbeiging, konnte die Frau in diesem einen unbekannten Mann beobachten, der seine Hose herunterzog und mit beiden Händen an seinem Glied manipulierte. Hierbei suchte der unbekannte Täter Blickkontakt zu der Geschädigten. Als die Frau den Unbekannten etwa zehn Minuten später erneut in diesem Bereich feststellte, entfernte sich der Mann in stadtauswärtige Richtung.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Beschreibung:

ca. 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, weißer Haarkranz, hagere Statur. Er trug blaue Jeans, einen schwarzen Pullover und dunkle Schuhe.

Personen, die Angaben zum Täter machen können oder Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

