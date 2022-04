POL-MFR: (470) Unfall an U-Bahngleis - Mann erlitt tödliche Verletzungen

Schwabach (ots) - Am Sonntagabend (10.04.2022) kam es innerhalb einer Dreiviertelstunde zu zwei Bränden im Schwabacher Norden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:30 Uhr teilte ein Zeuge zunächst mit, dass auf dem Lagerplatz eines Supermarktes am Pointgraben mehrere Leergutkästen in Flammen stehen. Die Schwabacher Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nur ...

mehr