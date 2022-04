POL-MFR: (473) Körperverletzung in der Nürnberger Südstadt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.04.2022) zeigte sich im Nürnberger Wiesengrund ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Geschädigte ging gegen 15:10 Uhr im Bereich des Fuchslochstegs spazieren und lief einen Trampelpfad an der Pegnitz entlang. Als sie an einem Gebüsch ...

