POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit Verkehrsbeeinträchtigung

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am 17.10.2022 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes die Feudenheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Haltestelle Pfeifferswörth fuhr sie vermutlich in Folge von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Opel auf, wobei sich sowohl die Opelfahrerin, als auch ihre Beifahrerin durch den Aufprall leicht verletzten. Nachdem beide vor Ort eine Erstversorgung erhielten, wurden sie anschließend in einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Sowohl der Mercedes, als auch der Opel mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und der Verkehr musste bis ungefähr 20:40 Uhr über die Dudenstraße abgeleitet werden.

