Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in 31089 Duingen OT Marienhagen

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 28.10.2022, gegen 05.00 Uhr, kommt es in der Hauptstraße in 31089 Duingen im Ortsteil Marienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wird am Ortsausgang in Richtung Eime, auf Höhe der Straße Zum Sportplatz, die dortige Verkehrsinsel überfahren. Hierbei werden drei Verkehrszeichen beschädigt, welche sich auf der Verkehrsinsel befunden haben. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen schwarzen Seat Cordoba bzw. um einen schwarzen Seat Ibiza im Herstellungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006. Der Pkw muss bei dem Verkehrsunfall nicht unerheblich beschädigt worden sein. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell