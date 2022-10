Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Schock- und Enkeltrickanrufe

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Seit Freitagmittag, 28.10.2022, gehen bei der Polizei Alfeld Hinweise über vermehrte Schock- und Enkeltrickanrufe im Stadtgebiet von Alfeld und den umliegenden Gemeinden ein. In wenigstens zwei Fällen behaupteten die Täter, dass ein naher Angehöriger der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun eine fünfstellige Summe als Kaution stellen müsse. In einem weiteren Fall gab sich eine Täterin als Großnichte eines Angerufenen aus, der allerdings gar keine Großnichte besitzt. In allen bekannt gewordenen Fällen reagierten die Angerufenen vollkommen richtig und beendeten die Gespräche. Die Polizei Alfeld weist noch einmal darauf hin, dass die Polizei nicht telefonisch über Schicksalsschläge berichtet und insbesondere keinerlei Geldforderungen stellt. Betroffene werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Alfeld unter der Nummer 05181-9116-115 in Verbindung zu setzen.

