Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Bad Bederkesa Ohne Haftpflichtversicherung im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Am 24.09.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde in 27624 Geestland, Ortschaft Bad Bederkesa, ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste mit seinem PKW kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten des PK Geestland, dass für das genutzte Fahrzeug seit fast einem Jahr keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die angebrachten Kennzeichen wurden entsiegelt. Weiterhin muss sich dieser nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

