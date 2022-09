Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27 Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Am 23.09.2022, gegen 16:40 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Geestland eine Pkw-Anhänger-Kombination, welche zuvor die A27 in Richtung Cuxhaven befuhr. Der Fahrzeugführer war lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B, obwohl er für sein schweres Gespann die Klasse BE benötigte. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren, aufgrund des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell