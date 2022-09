Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Langen Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Am 23.09.2022, um 17:30 Uhr, kam es auf der Sieverner Straße in Langen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda Fabia und einer Harley Davidson. Der 28-jährige Pkw-Fahrer wollte nach links abbiegen. Dies übersah der 32-jährige Motorradfahrer zu spät, sodass er auf den Pkw auffuhr. Anschießend verletzte er sich in Folge des Sturzes leicht. Sein Motorrad war zudem nicht weiter fahrbereit.

