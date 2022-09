POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Osten ++++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (21.09.2022) drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Westerwischweg ein. Hierfür wurde eine Balkontür aufgehebelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden. Ihlienworth. Bereits am Dienstag (20.09.2022) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08:00 ...

