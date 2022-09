Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27; AS Bremerhaven-Geestemünde Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Am 24.09.2022, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Lunestedt mit seinem PKW die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Er wollte an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde die Autobahn verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei leichtem Regen kam der 58-jährige mit seinem Fahrzeug im dortigen Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde infolge des Unfallgeschehens leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

