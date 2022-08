Polizei Köln

POL-K: 220814-5-LEV Alkoholisierter Mann löst nach Schussabgabe Großeinsatz aus

Köln (ots)

In Leverkusen-Rheindorf war die Polizei am Samstagabend (13. August) nach mehreren gemeldeten Schüssen am Königsberger Platz mit 20 Streifenbesatzungen sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Schützen, einen 40 Jahre alten betrunken Mann, auf dem Balkon seiner Wohnung widerstandslos in Gewahrsam und stellten in seiner Wohnung eine Softairwaffe sowie eine weitere Luftdruckwaffe sicher, die der Tatverdächtige in seinem Mülleimer versteckt hatte.

Nach einem Atemalkoholtest von rund 1,5 Promille brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-Jährige gegen 22.45 Uhr auf offener Straße mit mehreren Personen in Streit geraten, woraufhin er die beiden ungezielten Schüsse mutmaßlich als Drohung abgegeben hatte.

Der Leverkusener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. (al/de)

