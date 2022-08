Polizei Köln

POL-K: 220814-4-GM Mann mit Schraubendreher tödlich verletzt - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen (14. August) einen 34 Jahre alte Mann nach einem Streit mit tödlichem Ausgang auf der Moosbergstraße in Marienheide bei Gummersbach noch am Tatort festgenommen. Er ist verdächtig, einen 24 Jahre alten Kontrahenten gegen 5.15 Uhr auf offener Straße mit einem Schraubendreher so schwer verletzt zu haben, dass dieser wenig später in einem Krankenhaus starb.

Der Tatverdächtige wurde ebenfalls mit einer Stichverletzung in eine Klinik eingeliefert. Für ihn besteht nach derzeitigem Stand jedoch keine Lebensgefahr. Zum Nachweis von Alkohol und Drogen im Blut des mutmaßlichen Angreifers ließen die Beamten Blutproben entnehmen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug stellten die Einsatzkräfte sicher.

Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind Gegenstand laufender Ermittlungen einer Mordkommission der Polizei Köln.

Nach seiner medizinischen Versorgung soll der 34-Jährige morgen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Mit weitergehenden Informationen ist daher nicht vor Montag (12 Uhr) zu rechnen. Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Er ist unter 0221 477 -4271 zu erreichen. (al/de)

