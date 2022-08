Polizei Köln

POL-K: 220814-3-K Nach Streit am Aachner Weiher - 18-Jähriger mutmaßlich mit Teleskopschlagstock angegriffen

Köln (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit einer etwa 5 bis 6-köpfigen Personengruppe im Hiroshima-Nagasaki-Park an der Dürener Straße am späten Samstagabend (13. August) ist ein 18 Jahre alter Mann mit einer Schnittverletzung am Arm sowie Verletzungen im Gesicht in eine Klinik eingeliefert worden.

Zeugenaussagen zufolge war der 18-Jährige gegen 23.30 Uhr mit mehreren mutmaßlich jüngeren Männern auf dem Mittelweg am Aachener Weiher in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung daraufhin eskalierte, soll ein mit einem weißen T-Shirt bekleideter Mann aus der Gruppe herausgetreten sein und seinen Kontrahenten mutmaßlich mit einem Teleskopschlagstock angegriffen haben. Anschließend sollen mehrere Personen auf den am Boden liegenden Kölner eingetreten und ihn mit Faustschlägen traktiert haben.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem etwa 1,70 Meter großen Angreifer um einen schlanken und mit dunklen Haaren beschriebenen Mann handeln. Die 4-5 weiteren gesuchten Personen trugen zum Tatzeitpunkt schwarze und rote Oberbekleidung.

Wodurch und wie die Schnittverletzung am Arm des 18-Jährigen herbeigeführt wurde, prüfen nun die Ermittler des Kriminalkommissariats 51 und werten hierzu Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen der eingesetzten Bereitschaftspolizei aus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit noch an. Eine Befragung des stationär im Krankenhaus aufgenommen Verletzten steht noch aus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 telefonisch oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell