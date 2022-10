Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld PKW beschädigt

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht vom Freitag, 28.10.2022, zum Samstag, 29.10.2022. An einem in Alfeld, auf der Straße Über der Kirche abgestellten schwarzen PKW Peugeot wurde durch bislang unbekannte Täter der Heckscheibenwischer abgebrochen. Das Fahrzeug gehört zu einem Pflegeheim aus 31084 Freden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

