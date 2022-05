Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Tankstelle/Zigaretten im Visierr

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Tankstelle in der Darmstädter Landstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (01.05.), gegen 2.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Abgesehen hatte es der Täter auf Zigaretten. Der Unbekannte drang gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und entwendete anschließend zielgerichtet zahlreiche Zigarettenpackungen. Er flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bahnhof. Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Täter war mit einer schwarzen Adidas-Trainingshose mit weißen Streifen, einer schwarzen Winterjacke mit hochgezogener Kapuze und gelben Reißverschlüssen sowie Sneakers und FFP2-Maske bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell