Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebstahl aus NP-Markt außerhalb der Öffnungszeiten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan). Am Samstag den 19.03.2022 gelangen gegen 04:35 Uhr zwei bisher unbekannte Täter durch den unverschlossenen Haupteingang in den NP-Markt in Sarstedt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Markt noch geschlossen, es befindet sich jedoch schon eine Mitarbeiterin im Vorraum. Zunächst unbemerkt gelangen die beiden jungen Täter in den Verkaufsraum und nehmen mehrere Waren an sich. Die Mitarbeiterin wird durch Auslösung der Alarmanlage auf die beiden Täter aufmerksam, kann sie jedoch nicht mehr an der Flucht hindern. Diese flüchten, samt Diebesgut durch den Haupteingang in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

