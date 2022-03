Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger versuchen mittels rechtswidriger Vorgehensweisen an das Vermögen älterer Menschen zu gelangen

Hildesheim (ots)

Harsum (jan). Am Mittwoch, den 16.03.2022 und am Donnerstag, den 17.03.2022 versuchen Täter auf unterschiedliche Arten und Weisen an das Vermögen älterer Menschen zu gelangen, indem sie sie täuschen. So meldete sich bei einer 91-jährigen Geschädigten aus Nordstemmen eine Person, die sich als Kriminalbeamter der Polizei Hannover ausgab. Er gab an, dass es kürzlich zu einem Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sei und hinterfragte den Schließzustand der Haustüren. Am selben Tag wurde eine 60-jährige Geschädigte in Algermissen/Bledeln telefonisch kontaktiert. Die Anruferin gab sich als Tochter der Geschädigten aus und täuschte vor einen Unfall gehabt zu haben. In beiden Fällen erkennen die Geschädigten den Betrugsversuch und beenden umgehend die Telefongespräche. Am Donnerstag gelangt in Harsum ein bisher unbekannter Mann, unter dem Vorwand Pelzmäntel zu kaufen, in die Wohnung der 85 Jahre alten Geschädigten. Unbemerkt entwendet er währenddessen diversen Schmuck und Bargeld. Anschließend verlässt er unerkannt die Wohnung.

