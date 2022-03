Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung der Polizei Elze für den Zeitraum 18.03.2022-20.03.2022

Hildesheim (ots)

(hau) Am Freitag Nachmittag beschäftigte die Polizei Elze ein Kennzeichendiebstahl. Eine Frau aus Salzhemmendorf/ OT Oldendorf teilte den Beamten mit, dass sie soeben einen weinroten Golf III älteren Baujahres gesehen habe, welcher mit ihren, in der Nacht vom 15.3.22 auf den 16.3.22 entwendeten, Kennzeichen (Zulassungsbezirk HM) durch Gronau fuhr. Bei der sich daraus ergebenden Nahbereichsfahndung stellte die Funkstreifenwagenbesatzung besagten Golf, mit den entwendeten Kennzeichen, auf einem privaten Parkplatz in der Junkernstraße fest, allerdings ohne Fahrzeugführer. Aus einer sich in unmittelbarer Nähe aufhältigen Personengruppe konnte der Eigentümer des Fahrzeuges ermittelt werden. Angaben zu dem Fahrzeugführer machte er allerdings keine. Ihn erwartet nun als Eigentümer des PKW ein Verfahren wegen Urkundenfälschung (aufgrund des Anbringens der nicht zum PKW gehörenden Kennzeichen)sowie eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wird in diesen Punkten ermittelt. Zeugen oder Hinweisgeber die in diesem Fall oder auch in anderen Fällen, in denen das Fahrzeug in Erscheinung getreten ist, Angaben über Personen die das Fahrzeug geführt haben, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

Zu einem Verkehrsunfall wurden die Elzer Beamten am Samstag um 17.10 Uhr gerufen. Ein alleinbeteiligter Fahrzeugführer hatte, von der B3 kommend, die Abfahrt Mühlenfeld in Elze befahren, um nach rechts auf die K 423 in Richtung Elze abzubiegen. Bei dem Versuch abzubiegen stieß er gegen die gegenüberliegende Leitplanke und verursachte hier nicht unerheblichen Sachschaden. Bei Eintreffen der Polizei konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Befragen bestätigte der Fahrzeugführer einen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt und erklärte sich mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen unglaublichen Wert von 2,59 Promille, womit der Fahrzeugführer natürlich absolut fahruntauglich war. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Die Schäden an der Leitplanke belaufen sich geschätzt auf ca 1000 Euro. Der PKW erlitt bei dem Zusammenstoß einen Totalschaden. Auch hier ist eine Schadenshöhe von 1000 Euro anzusetzen.

In Betheln kam es in der Nacht vom 19.03.22 auf den 20.03.22 zu einem Kennzeichendiebstahl. Tatbetroffener PKW, ein weißer Dacia, parkte in dem Zeitraum 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr in der Friedrich-Intorf-Straße. Beide Kennzeichen wurden hier entwendet. Zeugen die Angaben zu möglichen verdächtigen Umständen, die in Verbindung mit dem Kennzeichendiebstahl stehen könnten, machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

Abschließend werden Zeugen zu 3 Sachbeschädigungen in Gronau an geparkten PKWs gesucht. In der Nacht vom 19.03.22 auf den 20.03.22 wurden gegen 01.30 Uhr, 3 Fahrzeuge in der Neuen Straße in Gronau beschädigt. Bei allen 3 PKW wurden die Außenspiegel, vermutlich durch Tritte, beschädigt. Bei einem PKW wurde zusätzlich die Motorhaube großflächig mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt und die Beifahrertür durch einen Tritt eingedellt.

Hinweise zu den vorgenannten Vorgängen können rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05068-93030 der Polizei Elze gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell